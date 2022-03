A Domobianca365 si corre la staffetta ‘Bobo Reis’ 2022

Prosegue in questo secondo fine settimana di marzo la stagione invernale sulle piste della stazione sciistica a soli 15 km da dal centro di Domodossola.

Si scia e ci si rilassa a Domobianca365 anche in questo secondo weekend di marzo. Grazie alle temperature rigide dei giorni scorsi l’impianto di innevamento ha funzionato ancora per rendere perfette le condizioni della neve sulle piste Selva Grande, Prel e Prati e sulle pendii per i più piccoli, serviti dallo skilift Baby e da due tapis roulant.

Sciare dall’apertura degli impianti, dopo una golosa e gustosa colazione al LuseBar o più in alto alla Baita Motti, con le piste tirate a lucido e il sole che si alza all’orizzonte fra le montagne è certamente un’esperienza da provare per gli appassionati di sci e per tutte le famiglie che vogliono godersi una giornata di relax e gioco in mezzo alla natura.

Dopo le gare dello scorso weekend prosegue l’attività della Scuola Sci di Domobianca365 con trenta maestri a disposizione di chi vuole imparare o perfezionare lo sci alpino, lo snowboard e il free-ride. E come sempre aperti i punti ristoro - LuseBar, Baita Motti e SkiBar - per uno spuntino fra due discese, per una pausa a pranzo con i piatti degli chef di Domobianca365 o per finire la giornata con un aperitivo in musica e i DjSet organizzati ogni domenica.

E proprio domenica 13 marzo Domobianca365 sarà palcoscenico della “Bobo Reis” 2022 che torna dopo due anni di assenza forzata causa pandemia. Il ritrovo è alle 9.15 alla Baita Motti da cui scatterà alle ore 11 questa spassosa staffetta a coppie su un percorso totalmente visibile dalla terrazza della Baita Motti. Si parte in salita con il primo frazionista che poi cederà il testimone al compagna o alla compagna di gara per completare i due giro del tracciato sulla neve. Il costo dell’iscrizione è di 20 euro a coppia, comprensivo di risalita con la seggiovia al punto di ritrovo. Dalle 13 premiazioni e festa assicurata per tutti.