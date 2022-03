Terrazzamenti da coltivare a Borgomezzavalle e a Varchignoli

Nel 2017, dopo il progetto “Terraviva. Recupero ambientale ed economico di Terrazzamenti a Viganella, Valle Antrona" nasce l'Associazione Fondiaria Terraviva, che oggi desidera affidare in gestione le aree terrazzate recuperate.

Terraviva e i partner assisteranno il progetto di coltivazione e recupero nelle fasi di avvio. Alcune delle superfici recuperate dall’Associazione Fondiaria Terraviva (nelle località di Varchignoli e Viganella) sono già affidate in gestione a due aziende locali per la coltivazione di zafferano e canapa.

In accordo con i propri valori statutari, l’associazione intende continuare, con questo bando il percorso di valorizzazione dei terreni favorendo così l’interazione di: produzione agricola locale; elementi di tutela e sostenibilità ambientale; valorizzazione del paesaggio; valorizzazione delle potenzialità turistiche, anche attraverso la collaborazione con strutture ricettive locali.

Si possono candidare aziende agricole e imprenditori o aspiranti imprenditori agricoli (sono ammesse anche le imprese che non risultino ancora costituite), nonché associazioni e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, agricoltori e allevatori che intendano in futuro regolarizzare la loro posizione nell’ambito delle professioni agricole classiche o delle nuove professioni legate all’agricoltura sostenibile e privati che intendono utilizzare per la coltivazione o l’allevamento aree in disponibilità di Terraviva.

I terreni sono localizzati principalmente a Borgomezzavalle, località Viganella e Cheggio, e a Villadossola, località Varchignoli. I terreni vengono concessi al Proponente mediante accordo di comodato d’uso gratuito,Terraviva e i partner assisteranno il progetto di coltivazione e recupero nelle fasi di avvio anche in termini di assistenza agronomica, nell’eventuale ricerca di fondi e contributi utili alla realizzazione delle iniziativa progettuali selezionate.

Il modulo per la richiesta di partecipazione e il bando sono disponibili al link. https://bit.ly/3MqOUAD