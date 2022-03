Lo Studio Immobiliare VCO batte 3 a 0 il Pavic Romagnano

Lo Studio Immobiliare VCO Domo ha ripreso il suo cammino dopo alcune settimane un po’ difficili a causa dei vari rinvii e della sospensione del campionato. Domenica i domesi, ritornati dopo oltre tre mesi tra le mura amiche del Palaraccagni dove finora non hanno mai perso neanche un punto, si sono imposti con un sonoro 3 a 0 (25-17, 25-13, 28-26) contro il Pavic Romagnano, squadra penultima in classifica, ma che sembra forse la meno attrezzata alla categoria, nonostante ad oggi sia avanti di una lunghezza rispetto al Biella ultimo.

La gara quindi era dal pronostico abbastanza scontato, ma risultava fondamentale in chiave classifica e soprattutto per riprendere quel ritmo-partita che in queste settimane era mancato. Con i 3 punti ottenuti Domo si conferma in seconda posizione a pari punti con il Volley Montanaro (il cui recupero del match è ancora da definire) e a quattro lunghezze dall’attuale capolista Acqui Terme, che però ha due matches giocati in più. Il rush finale sarà intensissimo e decreterà la griglia play-off, ai quali i blue si sono già matematicamente classificati. Sarà però fondamentale entrare con il miglior piazzamento possibile ed è per questo che Domodossola cercherà di ottenere il massimo nei prossimi scontri diretti contro Alessandria (quinto), Montanaro (terzo) e Acqui Terme (primo).

Per quanto riguarda il match di domenica i ragazzi di De Vito sono sempre stati in controllo ad eccezione del finale di terzo set nel quale, causa un piccolo calo di tensione, si sono trovati sotto 20 a 23, ma sono riusciti a recuperare e ribaltare la situazione 28 a 26.

Domenica 20/03 sfida molto delicata in quel di Torino contro Reba Volley. La squadra padrone di casa difficilmente ha ancora chance per i play-off, ma tra le mura amiche è sicuramente un avversario molto ostico e da non sottovalutare.