Ritorna il grande cabaret con Kalabrugovic (Alias Pino dei palazzi di Zelig) all'Urban di Cosasca

Continuano gli eventi sul palco dell’ Urban food & Beverage di via Leonardo da Vinci a Trontano.

Venerdì 18 marzo si esibiranno i Jukebox Night, e sarà il pubblico a decidere le canzoni che suoneranno, a seguire Dj Thomas Cantadore.

Sabato 19 marzo tributo agli U2 con gli de Elevation Tribute, nati alla fine degli anni 90 ed attivi per un decennio, dopo una pausa, ritornano alla grande riproponendo il fedele tributo alla Band Irlandese!

Venerdi 25 marzo serata all’insegna del divertimento con Dj bunny, se siete curiosi, seguiteci sulle pagine social!

Sabato 26 marzo ad allietare la cena tornano i ‘Riff raff’ che, svestiti i panni degli Ac/Dc, in versione trio acustico proporranno rock anni 70 – 80 – 90, a seguire Dj Bunny.

Domenica 27 marzo ritorna il grande cabaret con Kalabrugovic (Alias pino dei palazzi di Zelig), nato a Bollate, in provincia di Milano, da padre calabrese e da madre emiliana, nel 2000 frequenta un corso di recitazione alla scuola Campo Teatrale di Milano; l'anno successivo inizia a dedicarsi al teatro comico, debuttando, nel 2002, nello spettacolo Sbarlusc, che avrà come tappe importanti teatri come il Verdi di Milano e il Valle di Roma. Il 2003 è protagonista di uno spot pubblicitario per la Breil e appare anche in una scena nella produzione cinematografica Fame chimica, di Paolo Vari e Antonio Bocola. L'anno seguente inizia il suo avvicinamento a diversi laboratori di cabaret dell'area milanese e, nel 2005, entra a far parte del laboratorio artistico di Zelig, divenendo così ospite fisso, nel 2007 di Zelig Off, rampa di lancio per cabarettisti emergenti. Contemporaneamente recita il ruolo di Mimmo "il figlio della portinaia", nel format Buona la prima, con Ale e Franz. Da settembre del 2007 viene "promosso" a Zelig, dove interpreta il personaggio di Pino dei Palazzi, che si definisce un "filosofo metropolitano" e un "balordo delle case popolari".

Tutti i giovedì fino al 31 marzo karaoke con Franco Live.

Le serate non finscono con i concerti, al sabato il divertimento continua con i dj set del resident Bunny e degli ospiti che si alterneranno alla consolle, inoltre sarà possibile gustare le pizze gourmet e i cocktail preparati con gli spiriti di altissima qualità dalle sapienti mani dello staff dell’Urban Food & Beverage.

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid.