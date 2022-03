Locarnese, precipitato un elicottero sopra Gordola

Tragedia nei cieli del locarnese. Un elicottero è precipitato, e il pilota è deceduto, poco sopra l’abitato di Gordola. Si tratta di un Ecureuil B3 della Heli-Tv di Lodrino. Il velivolo era impegnato in lavori di trasporto di legname in zona parco Carcale. Secondo la prima ricostruzione il rotore principale avrebbe urtato i cavi della linea dell’alta tensione, per poi precipitare al suolo da un’altezza di centro metri. Nel luogo dell’impatto si è sprigionato un incendio.

Sempre secondo le prime informazioni raccolte sul posto dal quotidiano 'La Regione', in giornata il pilota avrebbe dovuto effettuare una quindicina di trasporti di legname nell’ambito dei lavori di potenziamento dell’acquedotto, ma l’incidente si sarebbe verificato già al primo volo. L’impatto con un cavo dell’alta tensione (quello inferiore) avrebbe provocato l’arresto del rotore, causandone la caduta. Testimoni oculari riferiscono che al momento del contatto, l’elicottero ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i militi del Cas e un elicottero della Rega. Impegnato anche un elicottero per spegnere il principio di incendio generato dalla caduta dell’elicottero.

A perdere la vita è stato un pilota di lungo corso, che era anche istruttore, aveva cinquantanni e aveva parecchie ore di volo all’attivo.