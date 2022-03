Il Tenente Colonnello Blardone intervistato da Sky in Lettonia

Il Tenente Colonnello Claudio Blardone in diretta su Sky. Originario di Fomarco, frazione di Pieve Vergonte, Blardone comanda il contingente italiano della Nato. Blardone è stato intervistato oggi pomeriggio nella trasmissione di approfondimento ‘’Timeline’’. Una breve intervista della quale ha spiegato il compito delle truppe italiane impegnate nelle esercitazioni nell’ex paese del blocco Urss. Di Blardone avevamo parlato proprio pochi giorni fa per ricordare il suo ruolo di comandante in una zona al confine con la Russa, in questo momento delicato dopo l'invasione russa dell'Ucraina.