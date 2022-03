Nati per Leggere, storie piccine nel Vco

Marzo, tempo di primavera e... di momenti da condividere in famiglia con Storie Piccine. Si torna a leggere in compagnia, dopo 2 anni di assenza, con la manifestazione che dal 2008 le Biblioteche del Verbano Cusio Ossola organizzano nell’ambito del Progetto Nati Per Leggere Piemonte.

L’iniziativa, nata nel 2005, a Torino con l’obiettivo di fare incontrare libri e famiglie nei luoghi frequentati dai bambini, dalle bambine e dai loro genitori ha negli anni coinvolto diverse realtà piemontesi e italiane. Anche quest’anno si leggerà diffusamente in Piemonte: aderiscono all’edizione 2022 i territori legati ai progetti locali Nati per Leggere Piemonte di Alba, Cuneo, Novara, Torino e VCO.

Il programma, oltre agli appuntamenti di lettura dedicati ai bambini degli asili nido e delle scuole dell’infanzia che aderiscono a Nati per Leggere VCO, prevede appuntamenti di lettura per famiglie 0-6 anni.

Tante storie, favole, fiabe, filastrocche e poesie per creare momenti di socializzazione fra bambini, genitori e famiglie in molti comuni che aderiscono al Sistema Bibliotecario: Verbania, Omegna, Domodossola, Baveno, Cannobio, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Meina e Stresa.

Per informazioni Sistema Bibliotecario del VCO Progetto Nati per Leggere- Piemonte natiperleggere@bibliotechevco.it

www.bibliotechevco.it

Questi gli appuntamenti a Verbania. (In allegato la locandina con gli appuntamenti nel Vco)

ore 10.00 - Consultorio di Sant'Anna – ASL VCO

Nove mesi e un giorno

incontro NpL per mamme in attesa iscritte al corso preparto

● Venerdì 25 marzo

ore 10.30 – Biblioteca Civica Pietro Ceretti (Via Vittorio Veneto, 138)

Tam Tam Bum

letture per bambini e bambine da 1 a 3 anni

● Venerdì 30 marzo

ore 17.00 – Biblioteca Civica Pietro Ceretti (Via Vittorio Veneto, 138)

La mamma legge

letture per bambini e bambine da 3 a 6 anni

Info e prenotazioni online o 0323.401510

