Juve Domo sconfitta dal Santhià in trasferta

Due pareggi e una sconfitta per le ossolane impegnate in Promozione. La Juve Domo perde di misura 1 a 0 a Santhià contro il fanalino di coda della classifica. Pareggio esterno per il Vogogna di mister Castelnuovo 2 a 2 contro il Valduggia. Gli ossolani alla mezzora trovano il gol del momentaneo 1 a 1 con un rigore di Marco Fernandez. Ad inizio ripresa Piazza trova il gol del vantaggio, ma al 15' il Valduggia segna il gol del definitivo 2 a 2. Il Piedimulera pareggia 1 a 1 in casa contro il Vigliano. Ospiti in vantaggio al 20'. il gol del pari arriva 9 minuti dopo con il solito Ceschi.