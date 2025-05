Ad inizio giugno torna 'Alè Creula', tre giorni tra sport e buona cucina

È ufficiale: il torneo ‘Alè Creula’ torna… con il botto!

L’ottava edizione del Torneo Alè Creula cambia campo da gioco, ma non lo spirito! Per cause di forza maggiore, non si giocherà nella storica cornice dell’oratorio di Preglia, ma gli organizzatori non si sono persi d’animo ed hanno fatto di necessità, virtù!

‘’Grazie all’incredibile disponibilità degli amici della Pro Loco e della As Montecrestese, il torneo approderà nel suggestivo campo sportivo di Montecrestese. Quasi 30 squadre giovanili si affronteranno in partite spettacolari, piene di energia, sorrisi e (speriamo pochi) tackle!’’ spiega Edoardo Biggio, presidente della Crevolese, organizzatrice del torneo . ‘’Ma quest’anno non si parla solo di pallone – aggiunge - . Perché ad accendere davvero il weekend sarà il grande ritorno di Pastissima. Dopo oltre 20 anni, torna più viva che mai, pronta a farvi ballare, cantare, tifare e soprattutto mangiare da campioni! ‘’

Dice Biggio: ‘’Tre giorni (6, 7 e 8 giugno) in cui sport e cucina si uniscono per un evento che ‘’profuma’’ di pasta fresca e sogni in porta. Ci saranno serate musicali, giochi, tanta allegria e un super team di chef che cucineranno prelibatezze per grandi e piccini. Preparate scarpini e forchette: ci vediamo a Montecrestese per un’edizione indimenticabile!’’