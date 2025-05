Prima Categoria, scattano i playoff per Gravellona, Bagnella e Cannobiese

Partono domenica prossima 11 maggio i playoff di Prima Categoria, primo atto di una lunga trafila che designerà le ulteriori qualificate al campionato di Promozione. Domenica si giocheranno le semifinali playoff del Girone A, con tre rappresentanti del VCO e una novarese, il Momo. Saranno due sfide molto incerte, visto l’equilibrio che ha caratterizzato il campionato appena concluso.

Al “Boroli” di Gravellona il Gravellona di Agostini, che ha terminato la stagione regolare secondi in classifica alle spalle del Piedimulera, ospiterà la Cannobiese. I biancorossi arrivano alla post season di rincorsa, dopo una bella rimonta che li ha visti conquistare i playoff all’ultima giornata. Gli arancioneri hanno il vantaggio del fattore campo, e in caso di pareggio passeranno il turno. Nelle gare di campionato rotondo 4-0 dei lacuali a Cannobio, e successo 2-1 del Gravellona San Pietro al ritorno.

Al “Liberazione” di Omegna andrà invece in scena il replay della sfida di due settimane fa, valida per l’ultima giornata di campionato, tra Bagnella e Momo. Allora si impose il Momo per 4-2, vittoria decisiva per guadagnare l’accesso ai playoff, mentre la partita di andata si concluse in parità, 1-1. Pronostico molto difficile, tra due squadre non giovanissime ma ben fornite di giocatori d’esperienza.

Per la Terza Categoria, domenica si disputerà la finale playoff del girone VCO. Al “Curotti” di Domodossola sfida tra la Pregliese, che in semifinale ha avuto la meglio sull’Armeno, e la Virtus Crusinallo, capace di estromettere il forte San Maurizio. Ai gialloverdi di Lipari vanno bene due risultati su tre, in virtù del miglior piazzamento in campionato, ma gli omegnesi hanno dimostrato di non darsi mai per vinti. Come nel caso della Prima Categoria, anche qui la vincente non sarà promossa direttamente, ma accederà alla seconda fase playoff con le vincenti degli altri gironi. Nella stagione regolare pareggio 1-1 a Crusinallo all’andata, e vittoria 2-0 della Pregliese al ritorno.

Per tutte le partite dei playoff fischio d’inizio alle ore 16. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del campionato.

Infine, per la Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria, l’Esio affronterà i Diavoletti Vercelli al “Brocca” di Cannobio, calcio di inizio alle ore 17. Si tratta dell’ultima partita del triangolare che vede coinvolto anche l’Olimpia Sant’Agabio, e i verbanesi per passare il turno dovranno