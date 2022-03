Bambini ucraini, scappati dalla guerra, in campo con la Virtus Villa VIDEO

‘’Tramite la mamma di un nostro giocatore abbiamo saputo che c’erano in Ossola diversi bambini arrivati in queste ore dall’Ucraina e li abbiamo invitati a vedere la partita’’. Così ci spiega uno degli organizzatori della bella giornata che ha visto diversi bambini, appena arrivati dall’Ucraina in guerra, scendere campo al 'Curotti' e poi sedersi sulle tribune a vedere la partita. E’ successo prima di Virtus Villa-Fomarco, giocatasi allo stadio domese.

L’iniziativa ha visto in prima fila la Virtus Villa, che ha dato forma ad un bel gesto di solidarietà per garantire un pomeriggio di svago ai bambini che avevano ancira negli occhi l’orrore della guerra che sta dilaniando il loro Paese, invaso dai Russi.

L’arbitro della partita ha dato il suo benestare a che i bambini entrassero in campo tenuti per mano dai giocatori della formazione di Daniele Massoni. Un bel gesto che conferma ancora una volta come lo sport possa essere un veicolo di pace e serenità e una occasione di solidarietà.