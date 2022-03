Al Villa il derby col Fomarco. Punti salvezza per Ornavassese e Varzese

Un colpo di reni del Villa, tre punti salvezza per Varzese e Ornavassese. La giornata di Prima Categoria porta questo ‘patrimonio’ in dote alle ossolane.

Il ‘colpo’ – per come si era messa la partita – è del Villa (2-1). Sotto di un gol col Fomarco (rigore di Pasin) nel primo tempo, la formazione guidata da Massoni approfitta nella ripresa dopo che il Fomarco era rimasto in dieci per l’espulsione di Alberti Violetti e ribalta il risultato con il gol dell’immancabile Primatesta e poi grazie a una autorete. Tre punti che rinsaldano la classifica. Mastica amaro il Fomarco, rimasto vivo a lungo nei 90 minuti di gioco.

Dicevamo dei 3 punti d’oro per Ornavassese e Varzese. I neri con Salina e Korelic dettano legge a Trecate (2-0), altra piazza impegolata sul fondo classifica. Vittoria che vale il doppio per la truppa di Fusè che al momento è fuori dalla zona bagarre, anche se sul fondo la classifica è assai corta.

La Varzese rifila un secco 3 a 1 : apre l’esperto Ambrosiani, poi raddoppia Biselli e triplica Ciocca. Il gol della bandiera dell’Agrano non sposta la partita. Vittoria che mette la Varzese a ridosso della zona play off.

Niente da fare per la Crevolese, che è stata piegata in casa dalla capolista Momo. Lo 0-2 collezionato dai novaresi permette loro di rinsaldare la posizione di classifica e frena la marcia della Crevolese che non vince da 7 partite: l'ultimo successo è stato il prezioso 3 a 2 di Cannobio.