Nel fine settimana ritirate 5 patenti per guida in stato d'ebbrezza

Intenso fine settimana di controlli al regolare andamento della vita notturna ed al rispetto del codice della strada per i Carabinieri della Compagnia di Domodossola, che nei giorni appena trascorsi hanno aumentato il pattugliamento del territorio ossolano, focalizzando l’attenzione alle zone dove maggiore è la concentrazione di gente e più probabile la commissione di attività illecite.

L’attenzione si è posta alla zona di Trontano e lungo via Dalla Chiesa, oltre alle zone del centro cittadino Domese. Numerosi i posti di controllo eseguiti, sia fissi che volanti, con frequenti test etilometrici per constatare l’eccessivo consumo di bevande alcoliche. Svolte anche pattuglie a piedi nelle vie cittadine, per contrastare l’attività di spaccio, e controllati gli avventori e i gestori dei locali pubblici per il rispetto della normativa governativa sul contrasto al Covid-19.

Ben 5 sono state le patenti ritirate, con oltre 1.000 euro di contravvenzioni elevate e 3 automobilisti deferiti all’autorità giudiziaria per essersi messi alla guida con tassi alcolici superiori al limite consentito anche del doppio.

Complessivamente le serate si sono svolte senza particolari problematiche. La presenza degli uomini dell’Arma ha in molti casi fatto desistere i giovani dal mettersi alla guida in condizioni non lucide, preferendo in molti casi fare ritorno al proprio domicilio a piedi, con la speranza di smaltire i fumi alcolici e riprendere successivamente il veicolo parcheggiato.