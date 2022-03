La Juventus Domo torna senza punti e con Rampi infortunato

‘’Una partita da 0 a 0, decisa da un rigore. Pensa che Bleve (il portiere granata ndr) non ha fatto una parata’’. Così Graziano Pratini, tecnico della Juventus Domo, sconfitta a casa del fanalino di coda Santhià, al termine di una partita da dimenticare per come è finita. La sconfitta lascia amaro in bocca ai granata che potevano anche porta via un punto. ‘’A pochi minuti dalla fine c’era un netto rigore per noi ma l’arbitro non se l’è sentita di darlo’’ afferma Pratini. Che parla di un Santhià che l’ha messa sul gioco duro che ha condizionato i granata, sicuramente poco tutelati dall’arbitro Barberis di Torino.

Il risultato è ancor più pesante se si pensa che domenica prossima Pratini dovrà rinunciare a Ciana (che sarà squalificato) e a Rampi, che ha riportato una frattura alla clavicola.