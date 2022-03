Ultimo incontro del ciclo 'La montagna nel '900 - Il Secolo dei grandi cambiamenti' con la presentazione del libro 'Alpeggi delle Alpi - Alpi e Alpigiani in Val d'Ossola. Annibale Salsa e l’editore Alessandro Grossi dialogano con Paolo Crosa Lenz, autore del volume storico. L’appuntamento è in programma a Fondotoce (VB) sabato 26 marzo, ore 17:30 presso la Casa della Resistenza.



Per oltre sette secoli migliaia di alpeggi hanno costellato i monti dell’Ossola, plasmando il paesaggio e la cultura degli uomini di montagna. Oggi questo mondo è completamente trasformato, ma l’alpe rimane centrale per il futuro delle Alpi. Il libro, risultato di quarant’anni di studi e di cammini per monti e valli, racconta storia e memoria di donne e uomini che in luoghi remoti hanno realizzato il loro destino esistenziale. Vuole anche confermare i “valori buoni” che quel mondo perduto ci trasmette: la nobiltà della fatica, l’impegno comune per raggiungere una meta, una solidarietà vissuta, l’equilibrio con l’ambiente.