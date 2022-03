Cestistica in campo contro Biella

Anticipata di 24 ore rispetto al calendario canonico la partita della Cestistica, sul parquet biellese alle 21 contro Biella. Si inaugura il girone di ritorno della poule promozione, che vede i granata ancora al palo dopo le prime cinque giornate costellate da una serie infinita di sfortune.

Non ci sarà coach Massimo Marchi, alle prese con il COVID, ancora fuori sia Cerutti che Maglio, mentre tornerà a disposizione dopo la squalifica Luca De Tomasi. Minuti anche per Donaddio, che a Borgomanero non aveva giocato per i punti al mento rimediati in uno scontro con un giocatore di Paruzzaro.

“Siamo sempre in emergenza- sottolinea il presidente Nicola Guerra- ma proveremo a fare il colpaccio. Non ci sentiamo battuti in partenza, sia chiaro”.