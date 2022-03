Prodotti a Cameri 24 dei 36 aerei da combattimento svizzeri

"Saranno prodotti in Italia nello stabilimento di Cameri almeno 24 dei complessivi 36 caccia F35 destinati alle forze armate svizzere. Un risultato importante che conferma l'ottima capacità industriale italiana con rilevanti ritorni economici ed occupazionali. Un grande risultato del ministro Guerini al cui obiettivo ha dedicato energie e lavoro diplomatico". Lo dichiara Vito Vattuone, capogruppo del Pd in commissione Difesa al Senato.

La notizia era stata già anticipata qualche settimana fa da Ossolanews: ora la conferma che la Svizzera farà produrre a Cameri due terzi dei 36 aerei da combattimento F-35A.

Nelle ultime settimane, Armasuisse ha meglio definito con il governo statunitense e con Leonardo – la società italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza – la possibilità di assemblare la maggior parte della futura flotta di F-35A delle Forze aeree svizzere a Cameri, in Italia Un accordo con il governo statunitense che ha stabilito che fino a 28 dei 36 aerei complessivi saranno prodotti in Italia da Leonardo. Questo significa che almeno 24 aerei saranno costruiti in Italia. Tuttavia è in corso una verifica con il costruttore degli F-35A, Lockheed Martin, per capire se i lavori di assemblaggio finale saranno eseguiti a Ruag, in Svizzera, nell’ambito di un progetto di compensazione A Cameri si trova una delle due linee di produzione dell’F-35 fuori dagli Stati Uniti e l’unica in Europa.