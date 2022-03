Vittorie preziose per Fomarco e Villa

‘’Abbiamo fatto una buona partita soprattutto perché tra Ornavasso e Villa sarà sempre una partita ‘sporca, nel senso buono della parola. Una partita che presenta una buona parte di campanilismo’’ spiega Daniele Massoni, allenatore della Virtus Villa che ha espugnano il terreno dell’Ornavassese per 2 a 0.

‘’Il fatto positivo – dice – è che ci siamo calati in una situazione difficile, perché in questo tipo di partite spesso ci capita di essere belli ma poco concreti ed invece domenica ci siamo calati nella parte.’’

La vittoria porta la firma di Matteo Primatesta, un sempreverde che vede la porta da ogni posizione.

‘’Un esempio – dice Massoni – un giovincello che gioca con uno spirito tale che alla fine lo vedeva ancora pressare gli avversari. Un esempio per tutti’’. Ora Primatesta sale a 18 reti raggiungendo in testa alla classifica marcatori Schirru.

Vittoria importante anche per il Fomarco: 1-0 sul Borgolavezzaro, grazie al rigore trasformato da Schirru.

‘’E’ stata una partita fisica ma è stato importante vincere perché avevo fuori Arceri, Violetti, Capasso e Tomola’’ spiega Tiziano Piccinini, tecnico del Fomarco. ‘’I ragazzini hanno lottato come dei leoni – dice - , forse non è stato un bel gioco ma eravamo sempre primi sulla palla e non abbiamo mai rischiato. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto più gamba di loro. Per noi è importante arrivare presto all’obiettivo salvezza. Ora abbiamo la soddisfazione di essere sesti ed aver raggiunto la Crevolese’’.

Sconfitte invece per Crevolese e Varzese. I ragazzi di Chiaravallotti si sono fatti superare in casa dal Trecate che ha dato ossigeno alla sua classifica anemica, ma la Crevolese è ‘vedova’ della vittoria ormai da troppo. Pesante il 4 - 0 della Varzese a Novara sul terreno della Sanmartinese.