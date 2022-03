Nuovo mezzo per i Vigili del Fuoco Volontari di Macugnaga

Sabato 2 aprile ci sarà l’inaugurazione ufficiale dei nuovi mezzi ad Omegna l’evento inaugurale dei nuovi automezzi destinati ai Distaccamenti dei Vigili del Fuoco Volontari del Verbano Cusio Ossola. (Baceno Cannobio, Gravellona Toce, Macugnaga, Omegna, Santa Maria Maggiore, Stresa,Varzo e Villadossola).

Si conclude felicemente l’operazione ‘Soccorso Sicuro’ che a distanza di 5 anni vede realizzati tutti i suoi obiettivi: fornire il Corpo dei Vigili Volontari del nostro territorio di 9 automezzi moderni, per un costo complessivo di € 1.844.494, attrezzati per ogni evenienza e per poter prestare soccorso in ogni luogo della Provincia.



Gianluca Leidi, capo squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Macugnaga dice: “Al momento la nostra forza operativa è costituita da sette unità più tre aspiranti in attesa di corso d'ingresso, ovviamente, se qualcuno volesse fare la domanda per entrare nei Vigili del Fuoco Volontari può contattarmi direttamente (338 678 58 07), Quest'anno, fino ad ora abbiamo già fatto 18 interventi in varie parti della Valle Anzasca”.



Questo il programma di sabato 2 aprile a Omegna:

Ore 9 - esposizione dei mezzi in Piazza Filippo Maria Beltrami



Ore 10/12 - conferenza “Progetto Soccorso Sicuro” presso Teatro Sociale – ingresso libero



Ore 10.30 - sfilata dei mezzi per le vie del centro città accompagnati dalla Fanfara Bersaglieri Valdossola



Ore 12.30 - benedizione dei mezzi da parte del Vescovo di Novara Monsignor Franco Giulio Brambilla e taglio del nastro in Largo Vittorio Cobianchi.