Pienone al Cinema Corso per la prima di ‘Mele rosse’

Successo di pubblico ieri sera al cinema Corso per l' anteprima del mediometraggio ‘Mele Rosse’ realizzato da Cinealpi si tratta di un thriller psicologico, poliziesco, ricco di azione e suspense, che vede per protagonisti i due ragazzi domesi Luca Costale e Andrea Lavalle che sono anche gli ideatori della storia.

Mele Rosse è una produzione interamente ossolana il thriller mira a valorizzare le peculiarità di Domodossola alcune scene sono state girate in piazza mercato e a Domobianca. Il lavoro è stato presentato in modo brillante dal conduttore Paolo Simonotti. Sul palco prima del regista Enrico Pietrobon e dei protagonisti Luca Costale e Andrea Lavalle hanno portato i loro saluti il sindaco Lucio Pizzi e l'assessore alla Cultura Daniele Folino.

La colonna sonora è stata composta da Roberto Olzer con la partecipazione dei Pentagrami presenti questi ultimi ieri in sala con gli attori, i tecnici le truccatrici. “È bellissimo vedere il cinema pieno dopo la pandemia e quello che abbiamo vissuto – hanno detto Luca Costale e Andrea Lavalle – è una grande soddisfazione. È un film girato in Ossola con un cast tecnico e artistico domese e noi siamo fieri di questo”.

“È un evento culturale in una città che sta investendo molto sulla cultura – ha detto l'assessore alla Cultura Daniele Folino - e i frutti sono anche questi due ragazzi. Partiti alcuni anni in sordina ma ormai professionisti. Il progetto l'ho visto nascere è un fiore all'occhiello per Domodossola, come città siamo orgogliosi”. “Non mi aspettavo così tanta gente- ha detto il regista Enrico Pietrobon – ora dovremo presentare il lavoro ai diversi concorsi cinematografici”.