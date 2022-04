In Cappella Mellerio lezione concerto ‘Martin Luther King. Una storia americana’

Oggi, sabato 2 aprile alle 17, presso la Cappella Mellerio in piazza Rovereto a Domodossola si terrà la lezione – concerto di Paolo Naso ‘Martin Luther King. Una storia americana’.

Le letture dell’autore che racconto l’epopea dell’ispiratore dei diritti civili e della non violenza saranno intervallate dalle musiche di Alberto Annarilli e Marta Falcone.

La conferenza è organizzata dal Coordinamento Ossola Solidale e Chiesa Evangelica.

Paolo Naso, laureato in Storia moderna all'Università Statale di Milano. Ha insegnato Scienza Politica e ha coordinato il Master in Religioni e mediazione culturale presso la Sapienza di Roma. Consulente di vari organismi istituzionali ha coordinato il Consiglio per le relazioni con l'Islam istituito presso il Ministero dell'Interno e ha partecipato al comitato paritetico tra il Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università (MIUR) e l'associazione Biblia, per la promozione della cultura biblica nelle scuole. È stato inoltre membro anche del Direttivo della Sezione di Sociologia della Religione dell'Associazione italiana di sociologia (AIS).

Tra le sue opere: Cristianesimo: Pentecostali (Emi, 2013), L' incognita post-secolare. Pluralismo religioso, fondamentalismi, laicità (Guida, 2015).