Questa sera a La Fabbrica “Contrappunti musicali da Bach a Morricone”

“Contrappunti musicali da Bach a Morricone” è il titolo del concerto a La Fabbrica che stasera alle 21 vedrà protagonisti Roberto Prosseda e Roberto Olzer al pianoforte, con Paolo Pasqualin alle percussioni.

In vista di un 2022 di normalizzazione per il mondo degli eventi e delle manifestazioni Fondazione e Associazione Ruminelli danno avvio alla propria stagione culturale con questo primo appuntamento con ingresso ad offerta libera. Il ricavato della serata sarà destinato alla Casa di Riposo di Villadossola.

Nella prima parte del concerto Roberto Prosseda e Roberto Olzer interpreteranno brani di compositori classici, da Bach a Mozart, da Mendelssohn a Satie, in un dialogo contrappuntistico in cui questi brani si alternano a libere improvvisazioni ad essi ispirate, ora contrapponendosi, ora intrecciandosi, in un’ampia suite.

Nella seconda parte della serata i due pianisti, accompagnati da Paolo Pasqualin alle percussioni, daranno vita ad un ritratto inconsueto del grande compositore Ennio Morricone. Il pubblico potrà ascoltare, in prima esecuzione, arrangiamenti per due pianoforti e percussioni di brani di Morricone oltre ad una sua composizione inedita. Il concerto si concluderà con la celebre Rapsodia in Blu di George Gershwin.

“L'idea che abbiamo condiviso con Roberto Prosseda e Paolo Pasqualin – spiega Roberto Olzer – è svelare il Morricone degli esordi, degli anni '60, in cui si ritrovano comunque la cifra stilistica e le soluzioni compositive che in seguito riemergeranno nelle colonne sonore più acclamate. Alcuni dei film che abbiamo riscoperto sono praticamente scomparsi, ma fortunatamente le colonne sonore sono arrivate fino a noi.”

“Eseguiremo anche Frop, un brano ancora inedito e mai inciso, – rivela Roberto Prosseda – che Ennio Morricone aveva dedicato al collega compositore Franco Oppo basata sulla canzone popolare piemontese Ciribiribin, che Morricone qui elabora in 'una variazione un po’ folle', come egli stesso scrive nel sottotitolo del brano, per due pianoforti e marimba/vibrafono”.

Il numero degli ingressi al concerto, a partecipazione gratuita, sarà regolato in base alle normative Covid vigenti al momento dell’evento. Per accedere allo spazio dell’evento è necessario esibire il Green Pass e indossare mascherine FFP2.