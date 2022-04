Ecco tutti i film in programma al Cinema Corso

Troppo Cattivi

Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mister Wolf (Andrea Perroni), Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte (Edoardo Ferrario), il gelido maestro del travestimento Mister Shark (Francesco De Carlo), il "muscoloso" Mister Piranha (Valerio Lundini) e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula (Margherita Vicario), alias "Web".

Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni.

Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade (Saverio Raimondo), un arrogante (ma adorabile!) porcellino d'india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare... Buoni?

Regia: Pierre Perifel

Genere: Avventura, Animazione, Commedia

Cast: Sam Rockwell, Awkwafina, Anthony Ramos, Marc Maron, Craig Robinson, Zazie Beetz, Alex Borstein, Richard Ayoade, Andrea Perroni,

Durata: 73 min

Venerdì 17.30

Sabato 15.30 - 17.30

Domenica 15.30 - 17-30

Morbius

Biologo geniale, Michael Morbius è tormentato da una malattia degenerativa del sangue, molto rara, che peggiora sempre più velocemente e minaccia di portarlo in breve tempo fino alla morte. Convinto che solo dalla biologia potrebbe trarre una cura per la sua condizione, Michael decide di tentare il tutto per tutto per guarire e sottoporsi a una temeraria contaminazione vampirica con dei pipistrelli. Il contatto coi chirotteri in qualche modo guarisce effettivamente la sua patologia ma ha anche delle conseguenze totalmente inattese sulla sua struttura biologica. Morbius diventa un essere a metà tra l'umano e il vampiro, preda di un'incontrollabile voglia di sangue - che diventa il suo unico alimento - ma anche del continuo timore di poter essere causa di dolore e sofferenza per le altre persone e ovviamente dal senso di colpa per ciò che fa quando è preda della sete di sangue.

Regia: Daniel Espinosa

Genere: Avventura, Azione, Drammatico, Fantasy

Cast: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Michael Keaton, J.K. Simmons, Jared Harris, Tyrese Gibson, Charlie Shotwell, Archie Renaux, Corey Johnson, Tom Forbes, Al Madrigal, Clara Rosager

Durata: 108 min

Giovedì 20.30

Venerdì 20.30 - 22.30

Sabato 20.30 - 22.30

Domenica 20.30

Lunedì 20.30

Sonic 2

Il film diretto da Jeff Fowler è il secondo capitolo sul riccio blu dei videogames, dotato di una velocità supersonica, alle prese con una nuova avventura sul nostro Pianeta.Dopo le avventure del primo film è giunta l'ora per Tom (James Marsden), Maddie (Tika Sumpter) e Sonic di iniziare una nuova vita in tranquillità nel Montana. Peccato che Sonic voglia rendersi utile e di notte sgattaiola via per salvare il mondo, ma ogni volta che cerca di fare l'eroe finisce per combinare un disastro.

È per questo che Tom gli consiglia di stare più attento ed evitare di immischiarsi in situazioni che potrebbero precipitare, perché arriverà il momento in cui i suoi poteri serviranno, basta solo aspettare. E alla fine quel momento arriva per davvero quando il Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey) torna all'azione e toccherà di nuovo a Sonic fermarlo. Questa volta, però, il riccio blu ha un nuovo aiutante, la volpe a due code Tails, capace di volare ed esperto pilota. Ma anche Robotnik ha delle novità, infatti oltre ad aver con sé uno smeraldo che gli conferisce poteri incredibile, ha dalla sua parte Knuckles, un echidne rosso molto potente... Ce la farà Sonic questa volta a vincere?

Giovedi 20.30

Venerdi 17.30-20.30

Sabato 15.30 - 17.30 - 20.30

Domenica 15.30 - 17.30 - 20.30

Lunedi 20.30

Tintoretto - L’artista che uccise la pittura

Tintoretto, il grande artefice del Rinascimento italiano, ha segnato in maniera profonda il volto artistico della citta lagunare. Pittore irrequieto, era capace di sbalordire i suoi committenti con trovate sorprendenti, anche grazie alla gran velocita con cui eseguiva le sue opere. Le innovazioni tecniche della sua pittura hanno esercitato un’influenza profonda e costante sulla storia dell’arte. La cerchia dei suoi ammiratori va da Peter Paul Rubens e El Greco fino a Max Beckmann e Jackson Pollock; Tintoretto ha lasciato nelle loro opere tracce tangibili.

Paul Cezanne a nome di tutti lo ha visto come l’idolo della pittura: “La sua opera è immensa, include ogni cosa dalla natura morta fino a Dio; è un enorme arca di Noè; io mi sarei trasferito a Venezia soltanto per lui!”. Non ci sono dubbi sulla modernita del Tintoretto, sulla audacia delle sue pennellate, sulla complessita delle storie narrate nei suoi quadri giganteschi, sulle sue strategie che oggi definiremmo da marketing.

Solo Martedi 12 Aprile ore 21