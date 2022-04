Il 9 aprile presentazione del libro 'La tecnologia della guerra' di Sun Tzu

Presentazione a Domodossola di una nuove edizione, con un'accurata e inedita traduzione, del millenario libro di strategia di Sun Tzu. Si svolgerà all'associazione il Colibrì APS (ex circolo ARCA Enel) il 9 aprile, alle ore 19.

Scritto 2.500 anni fa questo testo rappresenta ancora oggi il più autorevole trattato di strategia di tutti i tempi. L’autore è un generale cinese la cui fama è giunta fino ai giorni nostri e il libro è stato adottato ne corso del tempo come testo di studio in accademie militari e più recentemente in istituti di formazione manageriale. L’opera è diventata infatti il manuale strategico per eccellenza ad uso di manager e dirigenti, coach e sportivi, avvocati, artisti ed artisti marziali, venditori e consulenti finanziari, agenzie investigative e legali.

Il testo è conosciuto come 'L'arte della guerra', ma il curatore Edoardo Claudio Olivieri spiegherà perché è più pertinente il titolo 'La tecnologia della guerra' e di come sia arrivato alla stesura e alla pubblicazione, anche in Italia, di una versione più fedele al testo antico, dopo 10.000 ore di ricerca e studio, traducendolo direttamente -a differenza dell'edizione più nota- dal cinese arcaico.

Il libro di oltre 300 pagine è pubblicato da Layout e contiene più di 80 illustrazioni disegnate a mano dall'artista ossolano Michele scaciga.“Parlare di questo soggetto in questo periodo -sottolinea Scaciga- può sembrare un po' fuori luogo, in realtà ciò che racconta l'opera è proprio come si possa vincere senza combattere, quindi un modo per evitare il conflitto”.

Durante la serata di sabato il curatore Edoardo Claudio Olivieri sarà intervistato da Fabrizio Darioli, interverrà anche l'autore delle illustrazioni Michele Scaciga.