A Toceno storie di migranti per ‘Il paese che ricordo’

Un tuffo nel passato, per affondare nei ricordi di istanti della vita ormai lontani nel tempo. Testimonianze, ricordi, cartoline, lettere e fotografie che ci riportano per un istante alla vita di un tempo in cui in Valle Vigezzo si emigrava, per cercare fortuna altrove.

È l’argomento al centro dell’iniziativa in programma, sabato 9 aprile, alle 17.30 a Toceno, presso la biblioteca comunale (sala polifunzionale). Si tratta del nuovo incontro di condivisione della rassegna ‘Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola’ intitolato ‘Il paese che ricordo’.

L'appuntamento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Biblioteca di Toceno.