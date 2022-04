Inaugura oggi a Domodossola la mostra grafico-letteraria 'Monere'

Oggi 9 aprile alle 18 al Caffè Rosmini di Domodossola inaugurazione della mostra 'Monere', che vedrà il connubio tra i disegni di Enrico Musenich e i testi di Matteo Giomi.

Il progetto grafico-letterario di questa mostra nasce e si evolve nel corso degli ultimi tre anni. Enrico Musenich, scenografo del Teatro Carlo Felice di Genova e del Teatro Lirico di Cagliari, ha sviluppato e prodotto una serie di disegni a mano libera sui testi pubblicati periodicamente da Matteo Giomi, scrittore virtuale, sui suoi account social. La scelta parte da un’interpretazione grafica spontanea e diretta del significato esegetico e ironico, al limite del sarcasmo, insito nella critica sociale di costume evidenziata nei brevi testi scelti dall’artista.

“L’intenzione dei due autori non è né didattica, né tanto meno salvifica -precisano dall’associazione-. Bensì del tutto espressiva e istintiva e si può definire come un’esplosione grafica e un divertissement letterario. In conclusione complicità, amicizia e curiosità sono le caratteristiche principali di questa collaborazione, che non vuole in nessun caso macchiarsi di colpe moralistiche o pregiudiziali”.

Per l'inaugurazione Dj set by Cimi & LuckyLuciano.