Le opere di Gianni Radice in mostra a Macugnaga

Macugnaga ricorda, a un anno dalla scomparsa, Gianni Radice, 82 anni, lo scultore e pittore di Milano, ‘fedelissimo‘ frequentatore del paese della valle Anzasca.

Ora l’amico Sergio Pella di Domodossola lo ricorderà con una mostra dedicata a lui, mostra che sarà inaugurata domenica nella galleria in via Jacchetti, in località Staffa. Dove sono stati raccolti molti lavori di Radice che ha lasciato una traccia indelebile nel mondo dell’arte. L’artista aveva donato generosamente alcune sue opere anche al Comune di Macugnaga.

La mostra offrirà al visitatore quadri e sculture dell’artista lombardo che da giovane era stato anche un ottimo alpinista, con all’attivo diverse salite sul Rosa.