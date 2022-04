Il Borgo della Cultura trasformato in un set cinematografico per le riprese de Il violinista FOTO E VIDEO

Grande animazione domenica a Domodossola, piazza Mercato è diventata set cinematografico per il film “Il violinista”. Il film è tratto da un racconto di Alessandro Chiello con la regia di Mirko Zullo. In piazza tra le comparse anche un centinaio di studenti delle scuole del Vco che hanno aderito al progetto “Cinema e Scuola VCO”.

“Un' iniziativa unica e finora mai sperimentata – ha spiegato dell'Ufficio scolastico del Vco Angelo Iaderosa - per avvicinare i giovani al cinema, con lezioni nelle scuole condotte direttamente dagli addetti ai lavori. Si è partiti quindi dall’aula fino alla partecipazione diretta nel film in un’esperienza completa e straordinaria per gli studenti. Abbiamo colto l'occasione di un film girato nel nostro territorio per avvicinare i giovani al mondo del cinema. Gli studenti non solo hanno potuto assistere alle riprese ma sono diventati parte attiva”.

Il set cinematografico ha accolto alunni di tutta la provincia, ma anche i loro famigliari, accompagnatori e docenti. Oltre agli studenti tra le comparse anche altri domesi e abitanti dei paesi limitrofi, tra loro anche Andrea Cottini ex presidente del Gal Laghi e Monti del Vco e Andrea La Valle, protagonista del recente mediometraggio Mele rosse.

Il film “Il violinista”, della Chapeau films Italy, vede tra i protagonisti attori come Edoardo Romano, del gruppo i Trettrè, e più recentemente noto per i suoi ruoli nei film di Pupi Avati e il popolare conduttore televisivo Davide Mengacci.

“La piazza mercato -ha detto Mirko Zullo – è il set più importante che introduce il film e il personaggio principale il violinista, qui abbiamo girato le scene che sono il cuore della pellicola. Questo film ha trovato l'appoggio di molte amministrazioni di tutta la provincia, gli angoli più suggestivi del Verbano Cusio Ossola diventeranno così tanti tasselli di una città ideale”.

“Il ruolo del violinista che interpreto è bellissimo - ha detto Edoardo Romano – questa zona è molto bella sono rimasto sorpreso per come è tenuta bene questa città, un luogo ricco di storia e sicuramente una città ben gestita”.

“E' una bella esperienza- ha detto lo scrittore Alessandro Chiello – per i ragazzi e per noi. Passare dal cortometraggio al film è una bella evoluzione, dopo Domodossola andremo a Santa Maria, Verbania e Omegna”.

“E' stata una bellissima esperienza conoscere questa città e ora tornarci” ha detto Fabrizio Rizzuto che nel film interpreta il ruolo del critico musicale e che già aveva ricoperto il ruolo del commissario nel cortometraggio Damua tratto sempre da un racconto di Chiello.

“Questa è la mia prima esperienza come attore di cinema – ha detto Davide Mengacci - è completamente diverso da lavorare in televisione. Il mio amico Mirko Zullo mi ha chiesto di interpretare il ruolo di un sacerdote di paese e ho accettato perchè ho trovato la cosa divertente”.