Gli alberi monumentali del Vco catalogati dal Ministero delle Politiche agricole

‘’Gli alberi monumentali sono piante di grandi dimensioni cui è riconosciuto un elevato valore paesaggistico e culturale. Oltre a essere apprezzati per queste ragioni, svolgono anche un importante ruolo da un punto di vista ecologico. Infatti al loro interno racchiudono ecosistemi particolari grazie alle loro caratteristiche insolite tra cui gli ampi solchi e i rami in decomposizione – il che li rende fondamentali per la biodiversità del nostro pianeta. Sono quindi utili anche per contrastare gli effetti nocivi del cambiamento climatico’’. Così scrive Openpolis, utilizzando il censimento degli alberi italiani di notevole interesse. Una categorizzazione del patrimonio arboreo del Paese che oggi continua ad essere arricchita perché ogni anno le regioni presentano una lista di alberi al Ministero delle Politiche Agricole, che valuta il loro pregio e aggiorna l’elenco.