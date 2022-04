Torna JazzAscona: tutti i concerti saranno gratuiti

E per la prima volta da molti anni tutti i concerti saranno gratuiti. Dee Dee Bridgewater fra le star di questa edizione.

Dopo due anni di pausa forzata il festival ritorna: la 38esima edizione si svolgerà dal 23 giugno al 2 luglio nel segno del gemellaggio con New Orleans

Nel 2020 c’erano stati solo 2 weekend di musica con Jammin’ For New Orleans. Nel 2021 si era dovuto gettare la spugna. Il 2022 si annuncia ora come l’anno della rinascita. JazzAscona tornerà infatti a far vibrare le vie del borgo di Ascona sul Lago Maggiore dal 23 giugno al 2 luglio.

Un’edizione, la 38esima, denominata “Sister Cities Edition” in omaggio all’importante accordo di collaborazione siglato lo scorso settembre dalle autorità di Ascona e New Orleans nell’ambito del gemellaggio ufficiale delle due città.

Gli organizzatori annunciano ora i contorni di un’edizione fedele all’identità storica del festival ma che presenta anche elementi di novità interessanti.

L’accordo con le autorità di New Orleans permetterà anzitutto di portare ad Ascona una folta delegazione di artisti della Città del delta. Punto forte, ad accompagnare i musicisti ci saranno anche ballerini, cuochi, Indiani del Mardi Gras, ragazzi delle Second Line: l’obiettivo è di offrire al pubblico un’ampia ed emozionante panoramica su quella che è la variegata cultura di New Orleans. Nell’anno del gemellaggio e nello spirito di creare e rafforzare i legami umani e artistici, si punterà poi, ancora di più che in passato, a un vero e proprio scambio fra i musicisti della città sul Mississippi e quelli europei e locali. Li vedremo suonare assieme in combinazioni sempre nuove e sorprendenti.

Da New Orleans giungeranno una cinquantina di musicisti in totale. Fra le star più attese spicca certamente il nome della cantante Dee Dee Bridgewater che la sera del 2 luglio si esibirà in un concerto gratuito con l’acclamata New Orleans Jazz Orchestra, big band vincitrice di un Grammy Award che con la sua ventina di elementi andrà a costituire l’ossatura musicale di JazzAscona 2022. Dee Dee si era già esibita ad Ascona con la stessa orchestra nel 2015, ottenendo un grandissimo successo. L’artista è da molti anni una delle cantanti più ammirate. La sua carriera straordinaria l’ha vista acclamata protagonista in tutto il mondo in formazioni diverse, sui più importanti palcoscenici e al fianco di stelle di prima grandezza. Dotata di una voce unica e inconfondibile, è considerata una delle principali eredi delle più grandi cantanti dell’epoca d’oro del jazz, come Ella Fitzgerald o Billie Holiday, cui ha del resto dedicato due album – “Dear Ella” (1998) ed “Eleanora Fagan: To Billie with Love From Dee Dee Bridgewater” (2009) – che le sono valsi tre Grammy Awards. Dee Dee è stata anche acclamata protagonista di musical e produzioni teatrali e da diversi anni vive a New Orleans collaborando strettamente con la New Orleans Jazz Orchestra.

Oltre ai musicisti di New Orleans, JazzAscona 2022 darà voce e fiato naturalmente anche a molte band del vecchio continente e svizzere, proponendo accenti musicali diversi, spaziando dal jazz tradizionale allo swing, dal blues al soul al rock.

Il festival, d’altra parte, non si limiterà più a occupare principalmente il lungolago di Ascona, ma l’intenzione è di portare una ventata di musica e festa in tutto il Borgo, andando a coinvolgere l’insieme del pittoresco nucleo storico di Ascona.

Oltre ai concerti sui palchi del lungolago, si avranno così molte situazioni musicali inedite, con gruppi estemporanei in situazioni sempre diverse, musica di strada, piccoli concerti acustici e semi acustici che creeranno un’animazione diffusa e un’atmosfera suggestiva in piazzette e vicoli, locali pubblici di tutto il centro storico. L’obiettivo è di tornare un po’ allo spirito originario della festa New Orleans di Ascona, a una dimensione più intima, forse più spontanea e coinvolgente della musica.

Va in questo senso anche la decisione del festival di tornare, dopo molti anni e anche durante i week-end, alla totale gratuità dei concerti, recuperando così quella dimensione di festa popolare che caratterizzava le prime edizioni della manifestazione negli anni ’80. La misura è stata resa possibile dal supporto del Comune di Ascona, di Ascona Locarno Turismo, degli esercizi pubblici del Borgo, Hotellerie Suisse e dei molti partner della rassegna.