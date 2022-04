Borghi: "Grazie a tutte le poliziotte e i poliziotti in divisa che prestano il loro prezioso servizio a favore della nostra Repubblica"

Un pezzo di Ossola alla cerimonia del 170° anniversario di fondazione della Polizia, svoltasi stamattina al Pincio di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



Alla cerimonia, infatti, ha preso posto anche l’onorevole Enrico Borghi, membro del Copasir e responsabile sicurezza del Partito Democratico.

Al termine della manifestazione, queste sono state le sue dichiarazioni alle agenzie di stampa: "Abbiamo partecipato con coinvolgimento emotivo e con piena condivisione alla cerimonia di oggi al Pincio, per i 170 anni della Polizia di Stato. Il presidio garantito dalle donne e dagli uomini della Ps per la libertà, la democrazia e l'ordine pubblico in Italia è essenziale, ed è stato acuito da questi complessi anni di pandemia, di disagio sociale e oggi di guerra in Europa".

"Per questo, il nostro ringraziamento - unitamente al nostro commosso e grato ricordo per i caduti in servizio- è ancora maggiore, e si vuole estendere attraverso il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, a tutte le poliziotte e i poliziotti in divisa che prestano il loro prezioso servizio a favore della nostra Repubblica" ha concluso il parlamentare ossolano.