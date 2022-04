Il punto del Tennis Tavolo Ossola 2000

Facciamo il punto sul Tennis Tavolo Ossola 2000. In serie B2 la squadra targata Balabiott Gastropub è stata sconfitta per 5-3 dalla Ripalta Cremasca in un match che a livello di classifica non aveva valore. Per gli ossolani i punti sono arrivati grazie al tris di vittorie dell'italo tunisino Kalem Amine, mentre Luca Rigotti e Mattia Delai non hanno potuto nulla contro gli avversari.

In D1 cappotto per la squadra sponsorizzata dal Ristorante Terminus: i ragazzi del presidente Calella hanno perso 5-0 a Vercelli in una serata storta ed ora bisogna tornare a guardarsi le spalle nella lotta salvezza. In D3 nel concentramento finale a Biella quinto posto per la squadra ossolana, rappresentata da Nicolò De Luca, Wladimir Pedroli, Matteo Iolita e Cosimo Grassi. Subito un successo con la Coumba Freide Aosta per 5-3, poi un ko con Lancia Verrone con lo stesso punteggio. Nuova vittoria con i padroni di casa di Biella 5-2 ed infine ko con Salvatore Monferrato.

Per quanto riguarda i risultati delle squadre giovanili, ad Isola d'Asti, per la quarta prova del circuito Grand Prix vittoria tra gli under 19 di Mattia Delai, che si è invece fermato ai quarti nell'under 17. Quinto posto finale tra gli under 11 per Lorenzo Zaretti, niente pass dopo i gironi invece per Filippo Ferrari ed Alessio Lorini. I tre hanno poi preso parte alla categoria superiore, under 13, con nono posto nel tabellone principale per Zaretti mentre nel "consolation" secondo posto per Ferrari e quinto per Lorini. Adesso quinta tappa del circuito in casa, domenica 24 aprile presso il Pala Csi di Villadossola.

(Foto repertorio)