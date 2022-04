I migliori successi di Ligabue con gli Effetoliga venerdì all’Urban Food & Beverage di Cosasca

Proseguono le serate musicali all’Urban Food & Beverage di via Leonardo da Vinci a Cosasca, si inizia giovedì 14 con la serata Karaoke in compagnia di Franco, vieni a cantare con noi!

Venerdì 15 live show dalle 21:30 con gli Effetoliga e i migliori successi di Ligabue. Una passione, un progetto, una realtà. Dal cuore del fondatore Antonio Vitarelli (chitarra e cori) nascono gli EffettoLiga, una delle migliori tribute band nel panorama della live music lombarda e del nord Italia. Lo spettacolo ripercorre la carriera del rocker di Correggio, dai successi degli esordi ai singoli più recenti, includendo brani meno conosciuti per omaggiare anche i fans più esigenti, che trovano un repertorio diversificato e da autentico tributo. Versioni studio e live, medley, sessioni acustiche o veri e propri concerti rock, tutto viene proposto in una chiave fedele all'originale, per uno show che fa della passione, dell'energia e della credibilità la propria identità. Nel 2019, la line- up viene completamente rinnovata, ma resta intatto il valore di fondo: l' "effetto- Liga" che richiama, coinvolge ed emoziona. Perché, si sa, il meglio deve ancora venire!!

Sabato 16 vieni a scoprire il nostro Torneo di Campari Pong e Gin Malfy Party!

La serata sarà accompagnata musicalmente da Dj Bunny, appassionato di musica fin da quando era bambino, infatti ha iniziato molto piccolo a mettere musica in feste di compleanno di amici e bar locali. Nella sua carriera ha suonato da Milano alla Sicilia ed ora cerca palchi sempre più importanti dove esibirsi.

Durante le serate si potranno gustare anche squisite pizze gourmet fatte con il 100% di prodotti italiani.

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale

