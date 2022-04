Lutto in Ossola per la scomparsa di Paolo Bellò, promotore finanziario con la passione per il basket

Sgomento a Domo e in tutta l'Ossola per la prematura scomparsa di Paolo Bellò.



Apprezzato promotore finanziario per Allianz Bank da oltre 30 anni, Bellò è mancato ieri a causa di un male incurabile diagnosticato pochi mesi fa. Avrebbe compiuto 53 anni nei prossimi mesi. Paolo era molto conosciuto non solo per la sua professione, ma anche per la sua enorme passione per il basket. Giocatore prima e tifoso sempre vicino al Rosmini Basket.



Paolo lascia il figlio Alessandro, la mamma Maria Teresa e il papà Pier Angelo. Il funerale si terrà mercoledì 20 alle ore 10,30 nella chiesa di Cristo Risorto a Villadossola.

Il rosario sarà recitato martedì alle 18,30 sempre nella chiesa di Cristo Risorto.