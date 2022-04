Il dottor Diego Luotti cessa l'attività di pediatra di libera scelta

Dal 1 maggio 2022 cesserà l’attività di Pediatra di libera scelta il dottor Diego Luotti, nell’ambito territoriale Ossola comprendente i Comuni di Antrona Schieranco – Anzola d’Ossola– Baceno – Bannio Anzino – Beura Cardezza – Bognanco – Borgomezzavalle – Calasca Castiglione – Ceppo Morelli – Craveggia – Crevoladossola – Crodo – Domodossola – Druogno – Formazza – Macugnaga – Malesco – Masera – Montecrestese – Ornavasso – Pallanzeno – Piedimulera – Pieve Vergonte – Premia – Premosello Chiovenda – Re – Santa Maria Maggiore – Toceno – Trasquera – Trontano – Vanzone con San Carlo - Varzo – Villadossola – Villette – Vogogna.

L'azienda sanitaria ricorda inoltre che per effettuare il cambio del medico online occorre essere in possesso del codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di entrambi i genitori, della CIE - Carta di Identità Elettronica, di registrazione già avvenuta a SistemaPiemonte, oppure se in possesso di un certificato digitale in formato CNS (es. TS-CNS).