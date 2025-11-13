Crodo avrà un nuovo ambulatorio medico comunale

L’amministrazione comunale di Crodo ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione di un’unità immobiliare da destinare ad ambulatorio medico. L’intervento riguarda locali di proprietà comunale adiacenti alla palestra di via Pellanda, individuati come sede definitiva del servizio sanitario, attualmente ospitato in spazi privati.
Il progetto, redatto dalla geometra Barbara Bana, prevede lavori per un importo complessivo di 10.900 euro. Con questo intervento, l’amministrazione conferma il proprio impegno "al fine di poter ospitare l’ambulatorio medico - si legge nella delibera - e mantenere il servizio sul territorio, ritenuto di fondamentale importanza per i cittadini”.