"Costruiamo il futuro della nostra comunità": online una petizione a favore del nuovo ospedale del Vco

"La medicina territoriale ha bisogno di un segnale di coraggio e di una visione futura". Così la segretaria provinciale della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) Adele Sacco, che ha promosso una petizione su Change.org per invitare i propri pazienti a sollecitare le autorità competenti a velocizzare i tempi necessari per dare l’avvio alla costruzione del nuovo ospedale con lo slogan: “Costruiamo il futuro della nostra comunità”.

“Per troppo tempo - le sue parole - la sanità del nostro territorio è rimasta ferma a causa di polemiche sterili ed interessi campanilistici che hanno impedito un vero passo avanti. Oggi non è più il momento di discutere sul passato ma è tempo di costruire il futuro. Per il nostro territorio solo l’ospedale nuovo, moderno ed attrattivo, capace di garantire servizi e prestazioni all’avanguardia e di richiamare professionisti qualificati, è la strada coraggiosa e concreta da intraprendere. Solo con una rete ospedaliera di eccellenza è possibile costruire intorno un territorio altrettanto qualificato con le Case di Comunità Hub e Spoke coordinate tra di loro in grado di fornire servizi territoriali efficaci ed integrati. Chi ama il proprio territorio sa che questa è la direzione giusta. Abbiamo già perso troppo tempo, ora è il momento di agire con coraggio e progettualità”, conclude Sacco.