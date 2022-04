Le previsioni meteo per il fine settimana

Una nuova e più profonda depressione si muoverà dalla penisola iberica verso l'arco alpino occidentale causando un peggioramento con precipitazioni diffuse, localmente forti o molto forti sulla fascia montana e pedemontana, a carattere nevoso oltre 1500 m circa. “Nelle giornata di domenica e lunedì tale depressione – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - traslerà verso nord, nordest consentendo un'attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni precipitativi”.

SABATO 23 APRILE 2022

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto con schiarite sul basso Piemonte nelle ore prima dell'alba e in serata. Precipitazioni: nelle ore prima dell'alba deboli o moderate sul Piemonte centro-settentrionale, in estensione a tutta la regione e intensificazione con picchi forti o molto forti sulla fascia montana e pedemontana in serata. Attenuazione nella notte a partire da Astigiano e Alessandrino. Quota neve sui 1700-1800 m, in calo di circa 300 m in serata. Zero termico: sui 2100-2200 m, con valori inferiori ai 2000 m in serata. Venti: moderati o forti da sud sui rilievi con raffiche sostenute in tarda serata.; in pianura venti calmi nelle ore prima dell'alba e deboli o moderati da est, sudest in seguito

DOMENICA 24 APRILE 2022

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso, con nubi più consistenti a ridosso dei rilievi. Generale attenuazione della nuvolosità nella notte. Precipitazioni: deboli o moderate sparse e intermittenti, sui settori montani e pedemontani; possibili anche in pianura al pomeriggio. Quota neve in aumento da 1300-1400 m a 1800-1900 m. Zero termico: in calo al mattino fino ai 1700 m; graduale rialzo a 2300 m in serata. Venti: moderati localmente forti da ovest, nordovest sulle Alpi, e da sud sull'Appennino. Deboli localmente moderati meridionali in pianura.