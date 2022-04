In Prima derby delicato tra Varzese e Ornavassese

Occhi puntati su Villa-Momo e Varzese-Ornavassese. Due sfide diverse: la prima in zona alta, l’altra in zona bassa. Poi la giornata di Prima Categoria propone anche Pro Ghemme-Crevolese; Carpignano-Fomarco.

Il Villa, dopo il pari a Trecate, affronta un’altra novarese. Quel Momo (49 punti) che è stato sorpassato dal Feriolo e ora si trova secondo, a 9 punti dagli ossolani, terza realtà del girone. Massoni spera in un buon risultato, anche perché all’andata la Virtus (40 punti) fermò sul pari il Momo: gol di Ghidini e Primatesta.

Derby delicato in valle Divedro. La Varzese (27 punti), inaspettatamente scivolata verso la zona play out, affronta una rinvigorita Ornavassese (28 punti). Un derby difficile da interpretare per due squadre separate solo da un punto in classifica. Entrambe sono desiderose di ponti salvezza.

La Crevolese (31 punti) che finalmente è tornata ad assaporare la vittoria, va a Ghemme. Un altro successo servirebbe a stabilire una ritrovata vene per la truppa di Chiaravallotti che deve ancora fare qualche punto per togliersi dai pericoli.

Il Fomarco (32 punti), partito con l’obiettivo salvezza, è nella zona superiore della classifica, ma non ancora tranquillo. Certo il successo sulla Varzese ha rodato tono alla classifica e il Carpignano non pare un ostacoli insormontabile.