Immondizia abbandonata in diverse via di Villadossola

C’è immondizia abbandonata in diverse pareti di Villa. Queste le immagini scattate domenica 24 aprile. A cominciare dall’aspirapolvere che qualche genio ha abbandonato in via Ceretti, la nota strada gabinetto dei cani, che porta verso la Vinavil. Poi c’è l’immondizia sparsa sul marciapiede all’angolo tra via Sempione e via Valdrè, ormai diventato un angolo della sporcizia a cielo aperto (è qui che notti fa è stato notato un animale che potrebbe essere un lupo). Quindi le solite latte lasciate da ignori vicino ai bidoni di via Ferriere. Per passare agli scatoloni sul marciapiede e ai sacchi di immondizia in corso Italia.

Questo avviene a Villadossola, città ricca di ordinanze sindacali che nessuno fa mai rispettare. Perché non c’è traccia – come invece avviene in altre città ossolane - che vengano identificati i maleducati che lasciano in giro di tutto. Forse sarebbe meglio abolire le ordinanze visto che nessuno si prende la briga di farle rispettare e di fare sanzioni.