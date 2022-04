Viaggi immaginari e reali a ‘La fabbrica di carta’

Martedì 26 aprile il primo appuntamento con le presentazioni de ‘La fabbrica di Carta’ è alle ore 16.15 con 'Il grande dono – Un viaggio meraviglioso' di Gabriele Vincis.

Kolvan, un timido ragazzo, si troverà ad affrontare un viaggio fantastico ai confini della realtà, cercando di superare le 7 prove per scoprire la sacra Montagna e il grande Dono.

Alle ore 17.15 sarà la volta di 'Felice di essere Musazzi – Un uomo e la sua storia' di eredi Musazzi e Francesca Giudici.

A 100 anni dalla nascita, la storia di un personaggio che, senza alcuna preparazione accademica, è diventato un vero fenomeno in ambito teatrale inventandosi e costruendosi come autore, regista e interprete dei suoi lavori fino a conquistare per anni le platee di tutta Italia con i suoi Legnanesi.

Alle ore 18.15 I Viaggiatori Ignoranti presenteranno 'Almanacco 2022 – Natale'.

“Almanacco di Natale è la prima uscita di quella che speriamo essere una lunga serie di pubblicazioni dei Viaggiatori Ignoranti. L’argomento che trattiamo è proprio il Natale, visto da diversi punti di vista, nella speranza di arricchire e allietare le conoscenze dei nostri lettori”.

Alle ore 20.30 la giornata si conclude con la presentazione di 'Tracce di Meraviglie', una guida turistica in due volumi, di Marilena Flury Roversi, edito da Amazon.

La scoperta di Canton Ticino, Ossola, Cusio e Novarese attraverso le tante 'meraviglie' spesso ignorate che storia, arte, gastronomia, fede e lavoro di uomo e natura hanno distribuito sul nostro territorio.