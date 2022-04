Questo fine settimana all’Urban “Aperirally” con la Shary Band

Continuano gli eventi sul palco dell’ Urban food & Beverage di via Leonardo da Vinci a Trontano.



Giovedì 28 serata Karaoke con Franco Live, a partire dalle 21:00.



Venerdì 29 “Aperirally” dalle 19:30 in compagnia dell’equipaggio Pelgantini - Ravandoni.

A partire dalle 22:00 si esibirà la Shary Band.



Dopo essere stata band rivelazione 2004, si attesta attualmente come TOP Band nel panorama settoriale nazionale, con oltre 200 date annuali!!! E’ divenuta sinonimo di Sano Divertimento, di bagni di folla e di grande energia, sempre ed ovunque.

Nel gennaio 2006 Shary Band è ufficialmente il TRIBUTO NAZIONALE alla DISCO DANCE, arricchendo il proprio spettacolo di medley che vivono e raccontano gli ultimi 60 anni di musica ballabile, riarrangiata in timing attualissimo.

Con alle spalle 10 tour invernali ed 11 tour estivi straordinari, lo spettacolo è già stato visto, ballato e cantato da oltre 1.000.000 di persone, riuscendo ad esibirsi in singole serate eccezionali da oltre 25.000 persone (Omegna, 28 agosto 2005 e Sottomarina 13 agosto 2017) ed a contarne oltre 5000, in diverse occasioni in ogni stagione estiva. Fieri inoltre di aver fissato OLTRE 200 date nel solo SharyTour 2019.

La "ricetta" vincente è la ricerca di un divertimento semplice e di un lavoro serio e professionale di tutto lo splendido staff Sharyano.

Lo spettacolo è basato fondamentalmente sulla sinergia tra musical e live concert, inimitabile, poiché ideato, costumizzato e coreografato sul modello Shary Band con l'unico obbiettivo di "abbracciare" la gente e centrare il VERO SANO DIVERTIMENTO!!!

La serata prosegue con la musica di Dj Bunny.

Sabato 30 dalle 22:00 torneo di GIN-PONG. Vieni a giocare, e potrai vincere una bottiglia di Malfy (tra liscio, limone, arancia o pompelmo + 2 calici malfy).

La serata sarà accompagnata dalla musica di Dj Bunny.

Durante le serate sarà possibile gustare le pizze gourmet e i cocktail preparati con gli spiriti di altissima qualità dalle sapienti mani dello staff dell’Urban Food & Beverage.

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid.