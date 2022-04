Alpe Devero, il 4 e 5 giugno torna l’adventure therapy

Dopo il successo dell’ “edizione zero” dello scorso settembre, il 4 e 5 giugno “L’avventura del benessere” torna in Ossola. Le Aree Protette dell’Ossola sono state tra le prime realtà in Italia ad aver sperimentato l’Adventure Therapy attraverso il progetto Healps2.

"In un weekend tra i boschi e i prati dell’Alpe Devero -spiega l'Ente Gestione delle Aree Protette dell'Ossola- , sarà possibile sperimentare di persona benefici della terapia dell’avventura, innovativo approccio che abbina il brivido di diverse attività outdoor in montagna alla riflessione di gruppo sulle emozioni e i comportamenti che l’esperienza ha generato, con l’obiettivo di aumentare le proprie capacità di affrontare e gestire positivamente le difficoltà e le situazioni che, nella vita di ogni giorno, creano un disagio psico-emotivo".

Il primo fine settimana di giugno, due gruppi di 8 partecipanti avranno l’opportunità cimentarsi nell’arrampicata, nel trekking, in prove di orientamento e in esercizi di equilibrio. Non mancheranno le emozioni intense nei magnifici scenari dell’Alpe Devero ma anche il divertimento in compagnia e il meritato relax a fine giornata nella calda atmosfera di un rifugio alpino. Ciascun gruppo, il più possibile omogeneo per livello di preparazione fisica e dimestichezza con la montagna, sarà accompagnato da una guida e da uno psicologo.

È possibile scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa e iscriversi https://www.areeprotetteossola.it/it/ente-parchi/ufficio-stampa/archivio-news-e-comunicati-stampa/2153-il-4-e-5-giugno-torna-l-adventure-therapy-all-alpe-devero-2cliccando qui