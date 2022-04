Ossolane bene in campo, ma il bottino è amaro: un solo punto

Un punto in tre. Giornata poco positiva per le ossolane di Promozione. Solo il Vogogna raccoglie un punto a Dormelletto, mentre Piedimulera e Juventus Domo cadono al cospetto di Cossato e Bianzè.

A dire il vero, però, la prestazione sul campo dice altro. La sconfitta sta stretta al Piedimulera che gioca alla pari con i lanieri, ma non raccoglie nulla. La formazione di Bonan non pare inferiore agli ospiti che concretizzano il successo con una rete di Canton. L' 1 a 0 per gli ospiti è troppo severo.

Anche il Vogogna a Dormelletto gioca bene e conferma il buon momento della formazione di Castelnuovo.

‘’Si poteva anche vincere -afferma Enrico Castelnuovo - anche se il pari ci sta. E’ uno 0 a 0 strano, perché sia noi che loro le occasioni le abbiamo create. Abbiamo lottato alla pari’’. Tra i tifosi ossolani c’è poi un po’ di rammarico per un episodio lampante in area su un atterramento di Fernandez, ma il tecnico ossolano, correttamente, non recrimina sugli episodi.

Non va giù la sconfitta di Bianzè. La Juventus Domo torna senza punti al termine di 90 minuti giocati bene.

‘’Abbiamo stragiocato – dice il tecnico Graziano Pratini - . Già il pari ci andava stretto, ma non è la prima partita che va così e forse è il segnale che qualche limite l'abbiamo. Se guardo la prestazione però non posso dire nulla ai ragazzi, su un campo difficile abbiamo avuto 6-7 occasioni da gol e li abbiamo messi lì, compreso un gol annullato ingiustamente, anche se gli errori arbitrali ci stanno: ci è mancato solo il gol’’.