Primo Maggio a Pieve Vergonte: torna la visita alla Hydrochem

Dopo due anni di stop, legati alla pandemia, a Pieve Vergonte torna alla vigilia delle celebrazioni del Primo Maggio la visita al sito produttivo di Hydrochem, stabilimento chimico simbolo dell'industrializzazione ossolana. Le porte saranno aperte ai cittadini, ai dipendenti e alle loro famiglie.

Per la festa dei lavoratori, sabato 30, ci sarà il corteo e l'intervento del Corpo musicale di Fomarco e a partire dalle 10 ci sarà la visita che sarà guidata dalla proprietà. Alle 12 una presentazione istituzionale e a seguire un pranzo a buffet. Come avvenuto per il 25 aprile anche per il primo maggio al Comune di Pieve Vergonte si uniscono ai festeggiamenti i Comuni vicini di Anzola e Piedimulera per ricoirdare la Festa dei Lavoratori. La giornata sarà dedicata in particolare ai caduti sul lavoro o per conseguenza del lavoro. Domenica 1 Maggio alle 11:00 la messa alla Chiesa Parrocchiale di Pieve Vergonte;a seguire visita al cimitero ove riposano i cittadini caduti sul lavoro.

I cittadini di Pieve i dipendenti e i familiari possono iscriversi alla visita dell'Hydrochem sul

sito https://event.indual.it/hydrochem/