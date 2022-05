A Domo la manifestazione provinciale per la Festa dei Lavoratori FOTO E VIDEO

Al lavoro per la Pace. E' stato questo lo slogan della manifestazione provinciale del 1 Maggio che si è svolta domenica mattina a Domodossola. Un centinaio le persone che hanno sfilato per le vie della città con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil e con una grande bandiera della pace.

Il corteo è partito da piazza Matteotti e ha percorso due volte il corso principale domese prima del comizio conclusivo in piazza Mercato. Alla manifestazione hanno partecipato anche il deputato Enrico Borghi, il presidente della Provincia del Vco Alessandro Lana e il vice sindaco di Verbania Marinella Franzetti. E proprio Lana e Franzetti , con i tre rappresentanti delle sigle sindacali , hanno lasciato per un momento il corteo per raggiungere via Rosmini e portare un omaggio floreale al monumento ai caduti dopo essere entrati nell'area del cantiere di fronte alla chiesa della Madonna della Neve.

Poi il corteo è ripartito alla volta del monumento degli Alpini ed è proseguito verso la centrale piazza domese. Dal palco i rappresentanti sindacali hanno toccato varie tematiche: dalle morti e gli infortuni sul lavoro, fino all'accoglienza del nostro territorio ai profughi ucraini.