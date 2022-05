Sabato a Varzo il concerto di San Giorgio

Come ogni anno il Corpo Musicale Varzese festeggia il Santo patrono di Varzo con un concerto, previsto il prossimo sabato 7 maggio presso la Chiesa parrocchiale. A dire il vero la festa di San Giorgio comincia a fine aprile, per l'esattezza la Santa Messa in suo onore è celebrata la domenica successiva al giorno 23, ma è consuetudine che il concerto sia svolto il sabato dopo, sempre nella chiesa parrocchiale edificata in suo onore attorno all'anno mille.

Il tema del concerto di quest'anno sarà il mondo delle fiabe, in collaborazione con i ragazzi della banda giovanile denominata Mininote Band.

Saranno proprio gli allievi della banda musicale ad aprire il concerto con alcuni brani, per poi lasciare lo spazio ai colleghi della banda maggiore, tra le cui file milita da pochi mesi la flautista Alessia Comazzi, che proviene proprio dal gruppo delle Mininote e che suonerà il suo primo concerto insieme ai grandi.

Sarà invece l'ultima apparizione dell'attuale gonfalone del Corpo musicale, perché dalla prossima uscita accompagnerà la banda un gonfalone nuovo, di cui parleremo meglio nelle prossime settimane.