Vogogna, sconfitta e 3 espulsi frutto di un pessimo arbitraggio

E’ stato l’arbitro il protagonista negativo della partita che il Vogogna ha perso in casa col Bianzè. Una direzione poco corretta, con decisioni contro la squadra ossolana che ha perso e si è vista espellere tre giocatori per situazioni a dir poco kafkiane. Dopo aver fischiato contro per 90 minuti, l’espulsione al 94’ di Marco Fernandez è stata la cartina di tornasole della inadeguatezza di questo direttore di gara della sezione di Novara. Dopo aver chiuso gli occhi su un evidente rigore, quando Fernandez, rialzatosi da terra, ha detto ‘’Ma almeno questo ce lo fischi?’’ si è visto estratte il cartellino rosso in faccia. Il tutto dopo aver anche già espulso prima Scaramozza e il portiere di riserva Guizzardi. A conferma di un atteggiamento inadeguato. Così il Bianzè ringrazia e porta via tre punti importanti dal ’Bonomini’.

‘’Anche l’espulsione al 25’ di Scaramozza lascia perplessi per un fallo a metà campo – dice Enrico Castelnuovo, tecnico dei biancoverdi -, poi dà lì ci ha fischiato tutto contro e noi purtroppo non siamo riusciti a stare calmi e su questo siamo stati un po’ ingenui, ma lui ci ha massacrati.’’.

Così oltre a penalizzare il Vogogna domenica ne condizionerà anche il derby con la Juventus Domo, anche se Castelnuovo predica calma. ‘’Sì le assenze peseranno ma anche all’andata abbiamo giocato più volte con molte assenze. Purtroppo quello che resta è l’ atteggiamento non corretto tenuto in campo dall’arbitro’’.