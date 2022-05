All’Osteria Via Briona arrivano i Whiffs

Cravatte strette, chitarre sferraglianti e melodie sufficienti a far andare fuori di testa. Il menù di giovedì 5 maggio all’Osteria Via Briona sarà più o meno questo.

Da Kansas City, Missouri, USA arrivano i Whiffs, quartetto dedito a un esaltante incrocio tra power pop, glam e rock’n’roll deciso a lasciare in Ossola tracce indelebili di sé negli anni a venire. Per la terzultima data di un tour che li ha portati a calcare i palchi di mezza Europa, i Whiffs promettono di inscenare uno show serrato e grondante sudore, pronti a far toccare il cielo con un dito a tutti i fans di Raspberries, Big Star, Rubinoos e – perché no? – ad assoldare nuovi, numerosi proseliti.

“Il via al concerto alle 21.30, ma dalle 18.30 in avanti -così gli organizzatori della serata- vi sconsigliamo di perdervi l’aperitivone apripista con dj set rigorosamente a tema”.