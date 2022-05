Nel Vco ospitati finora 1.111 profughi ucraini

Ecco i dati aggiornati della Regione sull'accoglienza delle famiglie Ucraine in Piemonte.

Il flusso in ingresso nelle ultime settimane ha visto arrivare in tutta Europa 5,6 milioni di profughi, oltre 107mila persone sono giunte in Italia.

Nel Vco sono state accolte 1.111 persone: 102 accolte nei Cas gestiti dai Ciss territoriali, 1.009 in famiglie.

Nel Verbano Cusio Ossola le famiglie che hanno messo a disposizione le proprie abitazioni sono 113, attualmente le famiglie ospitanti sono 14, con 24 ospiti maggiorenni e 29 minorenni.

Sono invece 203 gli alunni inseriti nelle scuole della nostra provincia.